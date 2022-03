Juliette anuncia primeira turnê da carreira como cantora; veja agenda

Na batida do forró, a cantora Juliette divulgou vídeo com agenda dos primeiros shows da carreira como cantora. Quatro capitais estão no roteiro da turnê. As apresentações acontecem de março a abril de 2022, conforme programação anunciada no Instagram..

"Meu caminho é marcado pelo improvável e enriquecido por cada encontro. A música me salva, me transporta, me liberta e agora vai ganhar mais um significado: o de celebração desse nosso elo. Nada pode traduzir a ansiedade por esse momento. Vocês estiveram aqui a cada passo. Venham conhecer esse caminho junto comigo!", escreveu Juliette.

Veja agenda:

26/03 - Rio de Janeiro

02/04 - João Pessoa

30/04 - Vitória

06/05 - São Paulo

Recife - A confirma

Desde a saída do BBB 21, a paraibana se engajou no mercado musical. Ele foi abraçada musicalmente pela cantora Anitta. Juntas, elas produziram o EP "Juliette".

Juliette emplaca todas as músicas do 1º álbum no topo do Spotify

Em setembro de 2021, Juliette alcançou o topo das paradas do Spotify Brasil em todas as músicas do EP de estreia como cantora.

Veja mais É Hit Juliette canta música assinada por Anitta em EP; conheça letras

O álbum já havia, inclusive, quebrado o recorde nacional de pre-save nas plataformas digitais, com 600 mil registros.