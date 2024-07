João Gomes grava 'Eu Te Levantarei' em parceria com o padre Marcelo Rossi

O cantor João Gomes revelou no Instagram, na noite dessa quarta-feira (24), que gravou feat com o padre Marcelo Rossi. O encontro do pernambucano com o religioso aconteceu em São Paulo.

Juntos, eles gravaram a canção "Eu Te Levantarei" — a composição é de autoria de Frei Gilson.

Na rede social, João Gomes falou que teve memórias da infância ao lado de padre Marcelo Rossi.

"Eu nunca pensei está vivendo um momento tão especial como esse, cantar para Deus e ao seu lado. Uma honra! Uma coisa que nunca imaginei em toda minha vida. Me senti de novo aquela criança ensaiando pro coral da escola. Obrigado por cada palavra de amor ao meu coração", declarou o pernambucano em rede social.

Padre Marcelo Rossi também postou foto ao lado de João Gomes e comentou: "Amados! Vem algo muito bom aí! A Alegria do Senhor é nossa força".

Religioso também gravou com pagodeiro

Padre Marcelo Rossi lançou a música "Yeshua", com participação de Thiaguinho, nas plataformas digitais, na quarta-feira (24).

A canção, que faz parte do álbum "Amorização", também ganha um clipe, com cenas dos artistas em um estúdio em São Paulo.