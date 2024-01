João Gomes e Ary Mirelle fazem ensaio fotográfico com o filho; veja fotos

João Gomes e Ary Mirelle posaram para a primeira sessão de fotos com o filho recém-nascido, Jorge. O ensaio "newborn" do garoto foi feito nessa terça-feira (30). Os bastidores dos cliques foram compartilhados nos perfis do casal no Instagram.

"Neném veio tirar foto", escreveu João em seus 'Stories'. "Mamãe não tem estruturas", completou Ary Mirelle em seu perfil.

O momento foi acompanhado por alguns familiares do cantor e da influenciadora.

Legenda: O ensaio "newborn" de Jorge foi nessa terça-feira (30) Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: Jorge é o primeiro filho do cantor João Gomes com a influenciadora Ary Mirelle Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: As famílias do cantor e da influenciadora também participaram do ensaio Foto: Reprodução/Instagram

Legenda: O bebê Jorge nasceu no último dia 17 de janeiro Foto: Reprodução/Instagram

Nascimento do primeiro filho

Jorge, primeiro filho de João e Ary, nasceu no último dia 17 de janeiro. À época, João compartilhou com seus seguidores que ele e Ary tiveram um susto ao saber que o bebê não se mexia pouco antes do parto.

Veja também

"Se hoje conheço Jorge, pedi muito a Deus. Antes de ir para o hospital, a gente ficou sabendo que Jorge não estava se mexendo. Fiquei: 'Meu Deus, será que não vou conhecer esse carinha? Passei tanto tempo esperando'", comentou o artista.