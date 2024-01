João Gomes revela que filho com Ary Mirelle não se mexia antes do parto: 'Pedi muito a Deus'

O cantor João Gomes usou as redes sociais para falar sobre como tem se sentido desde a chegada do primeiro filho, Jorge, há cerca de uma semana. João citou a alegria com a criança e também reforçou o susto que ele e Ary Mirelle tiveram ao saber que o bebê não se mexia pouco antes do parto.

"Se hoje conheço Jorge, pedi muito a Deus. Antes de ir para o hospital, a gente ficou sabendo que Jorge não estava se mexendo. Fiquei: 'Meu Deus, será que não vou conhecer esse carinha? Passei tanto tempo esperando'", comentou o artista.

Segundo João Gomes, qualquer simples movimento da criança é, agora, motivo para comemoração. "E hoje eu estava lá admirando ele se mexendo. Uma besteira que fosse, mexendo um braço, eu dizia: 'que carinha legal'", se alegrou.

O cantor ressaltou que o momento é o melhor já vivido por ele, tanto no âmbito pessoal como na carreira. "Estou muito feliz do jeito que a música começou a dar certo na minha vida, que comecei a dar certo como artista, mas acho que cheguei na melhor parte da minha vida, em que tenho alguém me esperando em casa com esse amor. Não tem como explicar. Estou feliz demais", explicou.

Momentos familiares

Os momentos do cantor com o filho, inclusive, já foram mostrados pela mãe do bebê e noiva do cantor, Ary Mirelle. Recentemente, ela divulgou Stories de João com Jorge no colo.

"De grudinho, porque daqui a pouco papai viaja", escreveu a jovem com um registro fofo dos dois, comentando sobre a agenda de shows do artista. Ary também já citou como tem sido a recuperação do parto, afirmando que tem sentido dores, mas está sendo assistida em casa.