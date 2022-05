Ivete Sangalo completa 50 anos nesta sexta-feira (27); veja as músicas mais tocadas da baiana

A cantora Ivete Sangalo celebra aniversário de 50 anos com um grande show em Juazeiro, na Bahia, nesta sexta-feira (27). Em comemoração à data, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) fez levantamento das músicas mais tocadas da baiana nos últimos cinco anos e as mais gravadas por outros intérpretes no Brasil.

O estudo apontou que a canção de autoria de Ivete que os brasileiros mais ouviram entre 2017 e 2021 foi “Cheguei Pra Te Amar”, em feat com MC Livinho, seguida por “Carro Velho” e “À Vontade”. Outra curiosidade foi que “Carro velho” foi a música de autoria da cantora mais gravada até hoje.

Com 93 canções e 1.188 gravações cadastradas no banco de dados do Ecad, Ivete teve mais de 70% de seus rendimentos em direitos autorais nos últimos cinco anos provenientes dos segmentos de Rádio, TVs e Carnaval.

Veja ranking das mais ouvidas:

1 - Cheguei pra te amar - Ivete Sangalo / Ramon Cruz

2 - Carro velho - Ivete Sangalo / Ninha Brito

3 - À vontade - Gigi Cerqueira / Ivete Sangalo / Radamés Venâncio

4 - Flor do reggae - Gigi Cerqueira / Ivete Sangalo / Fábio O'brian

5 - Um sinal - Ivete Sangalo / Ramon Cruz

6 - Mais e mais - Ivete Sangalo / Duani

7 - Canibal - Ivete Sangalo / Paulo Massadas / Miguel / Michael Sullivan

8 - Teleguiado - Gigi Cerqueira / Ivete Sangalo / Dan Kambaiah / Magno Santanna

9 - Não me conte seus problemas - Ivete Sangalo / Camila San Galo

10 - O mundo vai - Samir Trindade / Gigi Cerqueira / Ivete Sangalo / Tierry / Radamés Venâncio / Ramon Cruz

Músicas mais gravadas por outros intérpretes de autoria de Ivete Sangalo

1 - Carro velho - Ivete Sangalo / Ninha Brito

2 - Canibal - Ivete Sangalo / Paulo Massadas / Miguel / Michael Sullivan

3 - Não me conte seus problemas - Ivete Sangalo / Camila San Galo

3 - Agora eu já sei - Gigi Cerqueira / Ivete Sangalo

4 - Flor do reggae - Gigi Cerqueira / Ivete Sangalo / Fabio O'brian

5 - Completo - Gigi Cerqueira / Ivete Sangalo

O melhor pra mim - Mu Carvalho / Dudu Falcão / Ivete Sangalo