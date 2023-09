Ivete Sangalo anuncia turnê em 30 estádios do Brasil para celebrar carreira: 'chegar de foguete'

Ela canta, dança, é multi-instrumentista, apresentadora de TV, já fez trabalhos como atriz e foi até entregadora de quentinhas. Difícil pensar em uma missão que seja dada à Ivete Sangalo sem que ela exerça com maestria. Assim, 'mainha' se consolida, há 30 anos, como um dos maiores ícones do Brasil.

Veveta lançou, nesta quinta-feira (21), o 'Ivete 3.0', em referência aos 30 anos de carreira (veja programação completa abaixo). A artista revelou que irá levar a nova turnê para 30 estádios em todo o Brasil no ano que vem. Além disso, para concretizar o projeto, um DVD compilando os 30 shows será gravado.

"Vamos entregar um show nunca visto antes, a maior turnê que o Brasil já viu. Pelo que eu estou projetando, vou chegar de foguete", prometeu a cantora.

O Diário do Nordeste acompanhou, nesta tarde, a coletiva de imprensa do novo projeto e te adianta os detalhes da programação que marca as três décadas da trajetória de uma das maiores artistas do país.

Show no Maracanã

Em uma das comemorações, ela retorna ao Maracanã em 20 de dezembro, estádio que já foi cenário para a gravação de um DVD histórico em 2006. Para a alegria dos fãs, o show no Maraca terá transmissão ao vivo pela Rede Globo para todo o país.

A apresentação será um "esquenta" da turnê que percorrerá mais 30 cidades brasileiras em 2024. Esta, inclusive, será a primeira vez que a TV Globo exibirá um especial de fim de ano ao vivo, transmitido nacionalmente após a novela das 21h.

Os ingressos para o show começarão a ser vendidos na próxima segunda-feira (25). Parte da renda revertida ao Instituto Ivete Sangalo, entidade que apoia causas destinadas a crianças e adolescentes em situação de risco ou vulnerabilidade no Brasil.

Legenda: Veveta anuncia detalhes do novo projeto 'Ivete 3.0' Foto: Reprodução/Instagram

"O Ivete 3.0 é a confirmação de tudo que eu sonhei pra mim e me foi dado. E de tudo que tenho sonhado para o futuro e que vou ter. Alegria, música, muita emoção, muitas memórias e um público delicioso me acompanhando nessa jornada", diz a cantora. "Empatia, pluralidade e descontração", definiu assim Ivete o conceito da nova era da carreira.

Segundo a artista, cada show terá convidados especiais e o lançamento de músicas inéditas. O filho da cantora, Marcelo Sangalo, de 13 anos, também será figurinha carimbada nas apresentações. Ao final da turnê, Ivete prometeu ainda a gravação de um DVD inédito.

Inovação

Para entregar uma turnê grandiosa, haverá investimento em artefatos tecnológicos, com uma estrutura inovadora e superprodução.

"Vamos investir muita tecnologia e inovação para tirar do papel a maior tour já vista no Brasil. Todos os equipamentos vêm de fora do país", afirma Pepeu Correa, CEO da 30e, empresa que trabalha com Ivete no novo projeto.

Novo EP com 3 músicas

Uma das novidades anunciadas por 'mainha' nesta tarde foi a divulgação de um EP com três músicas inéditas. O novo trabalho, que será lançado antes do início da turnê, vai contar com duas canções em parceria com outros artistas e uma música intitulada 'Fã 2', em homenagem ao público que acompanha a sua carreira ao longo desses anos.

"Eu fiz uma música pra vocês, que é a 'Fã 2'. Um dia eu acordei com vontade de fazer uma música pros meus fãs, pra retribuir todo esse carinho, e vou mostrar antes pra que vocês cantem comigo no show", afirmou a cantora.

Parceria com TikTok

Em um projeto inédito, Veveta lançou uma parceria com o TikTok para o desenvolver conteúdos de websérie, videocast e especiais top 30. No app, os fãs poderão acompanhar os quadros “Websérie Ivete 3.0” e “Na Estrada com Ivete”.

Diretamente de uma casa em Salvador, serão gravados seis episódios em que Ivete irá explorar temas como culinária, moda, mudança de estilo ao longo dos anos, humor e multifacetas artísticas da cantora. Os temas serão publicados no perfil de Veveta no TikTok entre os meses de setembro e outubro.

Na estrada com Ivete

Também em seis episódios, Ivete receberá, enquanto dirige, um convidado diferente para um bate-papo durante a carona. Ela vai recordar histórias, as mudanças de hábitos, rotina, e compartilhar como acontece a criação/composição de uma de suas músicas em cada episódio. A previsão de lançamento do primeiro episódio é para a segunda quinzena de novembro também no perfil da cantora no TikTok.

Carnaval 2024

A rainha do Carnaval da Bahia também vai invadir o Carnaval Globeleza em fevereiro, na tarde de quinta-feira que antecede o feriado, com o Trio Pipoca da Ivete. A TV Globo faz novamente essa transmissão, que em 2024 será ainda maior em celebração aos 30 anos de carreira da artista.

Bloco Coruja

Especialmente em 2024, sairá três dias do Carnaval baiano: sábado, domingo e segunda-feira, cada dia representará uma década de carreira da artista.

Pipoca da Ivete

Em sua 2ª temporada nas tardes de domingo da TV Globo, o 'Pipoca da Ivete' estreou como uma das ações em comemoração ao 'Ivete 3.0'. Com novos quadros, incluindo o reality ‘Meu Namorado é Melhor’, o programa tem a direção de gênero de Boninho e vai ao ar após a 'Temperatura Máxima'.

The Masked Singer

Além da Pipoca sob o comando de Ivete Sangalo, a TV Globo exibe a 4ª temporada do ‘The Masked Singer' em janeiro. Os jurados têm a missão de descobrir quem está por trás da máscara. A cada programa, apenas uma das personalidades escondidas é revelada. O programa é uma coprodução TV Globo e Endemol Shine Brasil.