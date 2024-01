Irmãs da cantora Cristina Amaral morrem em acidente em Recife

Conhecido nome da música pernambucana, a cantora Cristina Amaral perdeu as irmãs em um acidente de carro no bairro do Curado, em Recife, na madrugada dessa terça-feira (23). Os corpos de Maria de Lourdes Bezerra, de 74 anos, e Sandra Geovanni SIlva, de 57, serão velados juntos, nesta quarta (24).

De acordo com informações da Folha de Pernambuco, as irmãs estavam voltando do casamento de um parente, realizado em Caruaru, quando o veículo em que viajavam caiu em uma vala na BR-232.

Maria de Lourdes não resistiu e acabou falecendo no local. Já Sandra chegou a ser levada para o Hospital Getúlio Vargas, mas também veio a óbito.

Além das irmãs, o marido, o filho e o neto de Maria de Lourdes também estavam no carro. O esposo, Geneci Bezerra, sofreu uma fratura na perna e está internado no Hospital da Restauração, na capital pernambucana. Condutor do veículo no momento do acidente, o filho, Jean Carlos Bezerra, também sofreu uma fratura na perna e outra no braço, e segue internado no Hospital Getúlio Vargas, com o neto da vítima, de 13 anos, que fraturou o braço.

Para a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teria revelado que cochilou enquanto dirigia o veículo, o que provocou a saída do automóvel da pista, por volta das 0h30.

ÚLTIMAS HOMENAGENS

Nas redes sociais, Cristina Amaral compartilhou um texto sobre as irmãs: “Nossa família sempre foi musical e unida. Lourdinha era uma comediante anônima e Sandrinha uma companheira em minha carreira. Moramos juntas quando vim fazer carreira solo em Recife e Sandrinha fez segunda voz no meu disco ‘Doce Vendaval’”.

Emocionada, a artista lamentou a partida das familiares, afirmando estar “sem chão”, e agradeceu o apoio dos fãs durante o momento difícil.

“Hoje, nossa família recebeu uma triste notícia. Através de uma tragédia, perdi duas irmãs. [...] Dois pedaços de mim se vão. Nesse momento, encontro-me sem chão, mas agradecida pelas mensagens que estou recebendo e que chegam em forma de abraço”, escreveu a cantora.

Em nota compartilhada no Instagram, Cristina informou que o velório e o enterro de Maria e Sandra serão realizados nesta quarta, no Cemitério de Santo Amaro, em Recife. O velório começa às 12h, e o sepultamento acontecerá no fim da tarde, às 16h.