Internada há 15 dias, Lexa pede corrente de oração por bebê: 'Rezem pela Sofia'

A cantora Lexa usou as redes sociais nesta quarta-feira (5) fazendo um pedido aos seguidores. Na mensagem, ela solicita uma corrente de orações pela sua filha, Sofia, fruto do relacionamento da artista com o ator Ricardo Vianna.

"Gostaríamos de pedir uma corrente de oração, de todo o seu coração... Rezem pela Sofia", diz a mensagem compartilhada nos stories do Instagram da cantora.

Lexa está grávida de seis meses de Sofia, mas está internada há 15 dias no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, em virtude de uma pré-eclâmpsia. Desde então, a artista se afastou dos compromissos nos palcos e na vida pública.

Darlin Ferratrry, mãe da cantora, também usou os stories para pedir pela saúde da filha e da neta: "Eu imploro peçam a Deus pela Sofia Vianna Araújo e pela Lexa", escreveu.

Por causa do estado de saúde da cantora e da filha, Lexa deixou o posto de rainha de bateria da Unidos da Tijuca a poucas semanas do Carnaval. O bloco da cantora, que desfilaria pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, também foi cancelado.

O que é Pré-eclâmpsia?

No fim de janeiro, a artista disse que "cada dia é uma vitória" sobre a primeira semana de internação em São Paulo após a pré-eclâmpsia. Na ocasião, Lexa estava na unidade de terapia semi-intensiva.

A pré-eclâmpsia é uma condição considerada grave e caracterizada pelo aumento da pressão arterial em gestantes. Isso pode acontecer em qualquer grávida durante a segunda metade da gravidez ou até seis meses após o parto. Identificar a condição o mais cedo possível é fundamental para garantir a saúde da mãe e do bebê.

Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde complicação pode não apresentar sintomas, mas quando o faz, inclui sinais como:

dor de cabeça forte que não desaparece com medicação;

inchaço no rosto e nas mãos;

ganho de peso de um quilo ou mais em uma semana;

dificuldade para respirar ou respiração ofegante;

náusea ou vômito após os primeiros três meses de gestação;

perda ou alterações da visão, como borramento e luzes piscando;

dor no abdome do lado direito, próximo ao estômago.

A pré-eclâmpsia, quando não identificada e tratada, pode evoluir para a eclâmpsia, forma grave da doença caracterizada por convulsões que colocam em risco a vida da mãe e do feto, podendo levar ao nascimento prematuro dele.