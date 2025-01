A cantora Lexa publicou um desabafo nas redes sociais, nesta segunda-feira (27), uma semana após ser internada em um hospital em São Paulo com pré-eclâmpsia. A artista está grávida da primeira filha, Sofia, fruto do relacionamento com Ricardo Vianna.

“Uma semana internada e nunca imaginei que estaria em uma situação tão delicada e complicada, mas eu e minha filha, somos filhas de um Deus amoroso e fiel. Aqui no hospital cada dia é uma vitória”, escreveu ela, nos Stories do Instagram.

“Sigo internada na semi-intensiva. Obrigada a todos pelas orações e palavras, vamos seguir nessa corrente. Obrigada Alumian Clinica e Dra. Camila Martin por tudo, obrigada enfermeiros e todos os médicos envolvidos no meu caso. Já deu tudo certo, eu creio em milagres”, continuou.

Lexa está com seis meses de gravidez e o diagnóstico traz riscos a bebê, por isso ela adiou todos os compromissos profissionais pelos próximos meses. Ela também já anunciou que não irá mais desfilar como rainha de bateria da Unidos da Tijuca no Carnaval 2025.