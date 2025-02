Antônio Barros, compositor de 'Forró do Xenhenhém' e 'É Proibido Cochilar', está internado na Paraíba

Do axé ao trap, a semana foi marcada pelos lançamentos de diferentes produções musicais nas plataformas digitais. Uma composição de Claudia Leitte ao Carnaval e uma single com piseiro de Arthurzim são alguns dos destaques divulgados nos últimos dias.

A coluna É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — selecionou os principais destaques de lançamento da semana.

Arthurzim mistura trap com piseiro em novo álbum

Em alta no segmento trap no Nordeste, o cantor Arthurzim lançou o álbum “MIXTRAPISEIRO". Composto por 11 faixas e participações de peso como WIU, Henry Freitas, Felipe Amorim e Rogerinho, o projeto une dois dos gêneros musicais de maior sucesso no Brasil na atualidade e estreia nas plataformas digitais via Symphonic.

Em “MIXTRAPISEIRO”, Arthurzim aposta na fusão do trap com o piseiro — vertente do forró que surgiu no interior da Bahia e se consolidou como uma dos principais ritmos do Nordeste nos últimos anos.

"Icaraí", "Doce", "Bundão GG" e "Maceió até Jeri" são algumas das músicas que fazem parte do novo repertório.

WIU revive cenário noturno de Fortaleza em 'Club 808'

O artista cearense define o projeto como um manifesto da sua liberdade criativa. Em formato de mixtape, o lançamento "Club 80" abraça as vivências do rapper WIU na vida noturna de Fortaleza e traz uma sonoridade inspirada no trap “raíz”, como ele define.

Diferentemente de trabalhos anteriores, como “Manual de Como Amar Errado” e “Vagabundo de Luxo”, a mixtape celebra colaborações com nomes de potência do gênero musical. Para o lançamento, o cearense apresenta feats com artistas que influenciaram sua construção musical: o rapper americano Lil Mosey, conhecido pelos hits como “Stuck in a Dream” e “Blueberry Faygo”; Brandão, nova promessa da 30PRAUM; além de Yunk Vino, Japa e Alee.

“Freestyle de Luxo”, "Ruas de Fortal", Oxigênio", Freestyle de Luxo" e "Chick" são algumas das composições que estão no novo repertório.

Claudia Leitte aposta em 'Eu, Fevereiro e Você' para o Carnaval

A cantora Claudia Leitte aposta “Eu, Fevereiro e Você” como carro-chefe da temporada de Carnaval. Com uma letra que narra a alegria das ladeiras na folia, a canção captura a essência vibrante da festividade.

Em clima de encontros e afetividade na avenida, Claudia canta: “Não precisa falar nada / Um beijo tem mais a dizer / A vida já tá bagunçada / Quero um ano pra viver / Eu, Fevereiro e você”.

A composição é assinada pela cantora ao lado de Roberto Moura — que já colaborou com outros nomes seminais da axé music, como Timbalada—, Adenilson Peluso (Banda Eva) e Luciano Pinto (compositor responsável por hits da cantora como “Eu Fico” e “Destrava”), que também foi responsável pela produção e arranjo.

Felipe Amorim e Zé Felipe se unem no single “Nossas Fotos”

Felipe Amorim e Zé Felipe se uniram na canção “Nossas Fotos". Antes mesmo do lançamento, o refrão do single ganhou as redes sociais e conquistou mais de 30 mil vídeos com o áudio divulgado pelos artistas.

“Já trabalhei com o Felipe antes e foi estouro! Agora, estamos preparados para bombar mais uma música, é um ritmo que nos prende e gostei muito de gravar”, comenta Zé Felipe.

Felipe Amorim tem mais de 10 milhões de ouvintes mensais e ultrapassa 3 bilhões de visualizações no YouTube. O artista é um dos principais cantores do nordeste do País, ganhando cada vez mais notoriedade com suas músicas viralizando nas redes sociais.