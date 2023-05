Homem que divulgou fotos de Marília Mendonça vira réu por vilipêndio de cadáver e outros crimes

O acusado de divulgar fotos do corpo de Marília Mendonça tornou-se réu após a 2ª Vara Criminal de Santa Maria acatar a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Território (MPDFT), nesta sexta-feira (12).

André Felipe de Souza Alves Pereira também é suspeito de divulgar fotos do também cantor Gabriel Diniz. No despacho, o juiz Max Abrahão Alves de Souza determinou ainda que o Twitter remova, imediatamente, os conteúdos publicados pelo réu.

O magistrado recebeu a denúncia contra André Felipe por vilipêndio de cadáver, divulgação de símbolos do nazismo, racismo e xenofobia, em 27 de abril.

O acusado veiculou, entre junho de 2022 e de abril de 2023, publicação em rede social, símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos com utilização da cruz suástica.

O homem é acusado ainda de ter induzido e incitado discriminação e preconceito de raça e etnia contra nordestinos. Conforme denúncia do MPDFT, ele teria chamados os chamando de escória e colocando-os como problema do Brasil e defendeu que a população do Nordeste fosse colada em campos de concentração.

Prisão

André Felipe de Souza Alves Pereira é acusado de difundir o material, e foi preso em 17 de abril, em Santa Maria, no Distrito Federal. Logo após a prisão, a Justiça determinou que as imagens devem ser apagadas das redes sociais.

Vazamento das fotos

No início de abril, as imagens partiram de um laudo sigiloso do IML um ano e meio depois da morte de Marília Mendonça. Pesquisas pelas imagens dispararam no Google, apesar de protestos da família e do clima geral de indignação comentado por fãs nas redes sociais.

A equipe da cantora sertaneja se disse "chocada" com o conteúdo. O advogado da família busca medidas para punir os responsáveis pelo vazamento - tanto quem vazou quanto quem compartilha as fotos cometem crime.

A mãe de Marília, Dona Ruth, pediu na última sexta-feira (14) que as imagens não sejam compartilhadas. "Não respeitam a memória, não respeitam a dor da família", disse, lembrando que a internet não pode ser “terra sem lei”.

Morte de Marília Mendonça

A cantora sertaneja Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, após sofrer acidente aéreo, em 5 de novembro de 2021. A aeronave em que a artista estava caiu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, com cinco pessoas a bordo. Todos os que estavam embarcados morreram.

Nascida em 22 de julho de 1995, Marília Dias Mendonça se tornou sucesso na música sertaneja ainda no primeiro ano de carreira. Com o tempo, passou a ser conhecida como "rainha da sofrência" devido ao teor de composições em alusão a fins de relacionamentos e à valorização da mulher.