Herbert Vianna fala sobre acidente em que perdeu a esposa e ficou paraplégico: 'sensações difíceis'

A banda Os Paralamas do Sucesso terão a trajetória contada no primeiro "Som Brasil" de 2024, que vai ao ar na próxima quarta-feira (1º de maio). No programa, o vocalista Hebert Vianna relembra o acidente aéreo sofrido por ele em 2001. As informações são do Extra.

Veja também É Hit Equipe do grupo Molejo é furtada no dia da morte de Anderson Leonardo É Hit Fortal 2024 ocorrerá em terreno próximo ao Aeroporto de Fortaleza; saiba detalhes

Na ocasião, Herbet Vianna perdeu a mulher, Lucy, e ficou paraplégico. "Penso no acidente como um capítulo cármico (da vida), com a perda tão difícil do meu eterno amor e um dano de saúde para enfrentar condições e sensações tão difíceis", conta o músico.

O cantor revela ainda que fica praticamente o dia todo em uma cama reclinável com o seu violão. "Através da música, tento canalizar as sensações extremas dentro da perda", diz Herbert Vianna.

O vocalista do Paralamas do Sucesso participa do programa "Som Brasil" ao lado dos músicos Bi Ribeiro e João Barone. A banda soma 40 anos de carreira.