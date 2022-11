Gusttavo Lima tem shows cancelados pela segunda vez após bloqueios em rodovias

O cantor Gusttavo Lima precisou cancelar shows pela segunda vez em decorrência dos bloqueios ilegais em rodovias federais realizados por grupos bolsonaristas.

Em comunicado divulgado nesta quinta-feira (3), a produção do cantor informou o cancelamento de shows que seriam sexta-feira (4), em Irecê, na Bahia, e sábado (5), em Caruaru, Pernambuco.

"A decisão foi tomada em virtude das paralisações que ocorrem nas rodovias que cortam o Brasil e dão acesso às cidades, impedindo a chegada aos locais em tempo hábil para execução dos trabalhos", diz a nota da Balada Music Eventos e Produções, escritório do sertanejo.

Legenda: Comunicado de cancelamento de shows de Gusttavo Lima Foto: Reprodução/Instagram

Ainda não há informações sobre eventual remarcação das apresentações para outras datas.

O cantor Gusttavo Lima é apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL). Assim como Leonardo e Chitãozinho, Gusttavo esteve no encontro de sertanejos com o presidente, realizado em outubro.

Outros shows impactados

Essa não é a primeira vez que um show de Gusttavo Lima é impactado pelos bloqueios ilegais. Uma apresentação do sertanejo prevista para terça-feira (1°), em Canaã dos Carajás, no Pará, também precisou ser cancelada.

Grupos bolsonaristas realizam bloqueios ilegais em rodovias desde a segunda-feira (31), após o resultado do 2º turno das eleições. Eles protestam contra a eleição de Lula (PT) e, em alguns casos, fazem manifestações antidemocráticas.

O balanço desta quinta-feira (3) da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta pelo menos 73 pontos de interdição e bloqueios em BRs.

Contrariando os apoiadores, Jair Bolsonaro divulgou, nesta quarta-feira (2), um vídeo nas redes sociais em que faz um apelo para a desobstrução das rodovias.