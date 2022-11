Rodovias federais sofrem 73 interdições e bloqueios nesta quinta-feira (3), aponta PRF

As manifestações de bolsonaristas em rodovias federais seguem nesta quinta-feira (3). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, às 9h, a existência de 73 pontos de interdição e bloqueios em BRs, realizados por grupos contrários ao resultado das eleições.

O total de atos é menor que o registrado no início da manhã de quarta (2), quando eram 167 pontos de retenção. O Distrito Federal e 18 estados não têm ocorrências.

Vias com e sem bloqueio nesta quinta-feira, 9h:

Com bloqueios: Acre, Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina

Sem bloqueios: Amapá, Alagoas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe, São Paulo e Tocantins.

Conforme a PRF, 862 manifestações já foram desfeitas. Os grupos ocupam as rodovias ilegalmente desde domingo (30), após o anúncio do resultado da votação.

Na segunda (31), o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que a corporação e as polícias militares estaduais tomem as medidas necessárias para desobstruir as vias.

Presidente pede fim de bloqueios

O presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgou, nesta quarta-feira, um vídeo nas redes sociais em que faz um apelo para a desobstrução das rodovias.

"Eu quero fazer um apelo a você, desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós, aqui, a nossa legitimidade", disse Bolsonaro.