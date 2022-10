Gusttavo Lima fará participação na gravação do DVD de Nattan em Fortaleza

O cantor sertanejo Gusttavo Lima teve participação confirmada na gravação do DVD de Nattan, que será chamado de "O Fantástico Mundo de Nattan". A gravação ocorre no próximo dia 3 de novembro, às 17h, em show gratuito e aberto ao público, no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza.

Além do artista, outras participações especiais também estarão presentes, mas os nomes ainda não foram divulgados. Nas últimas semanas, o forrozeiro sentou com a equipe para preparar repertório inédito.

Sucesso nos apps

Aos 22 anos, Nattan é um dos principais nomes da nova geração da música com grandes sucessos no repertório.

Cearense de Sobral, o forrozeiro já consolidou o hit “Não te Quero”, alcançando mais de 80 milhões de reproduções nas plataformas digitais.

Atualmente, o cantor tem alcançado números expressivos com a canção “Pelado”, que já contabiliza mais de 24 milhões de visualizações no YouTube.