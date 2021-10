Gusttavo Lima revela domingo de musculação depois de três dias de consumo de cachaça; veja fotos

O cantor Gusttavo Lima mostrou a rotina de musculação no Instagram, neste domingo (17). O sertanejo disse que passou três dias bebendo e a forma encontrada para "tirar o álcool" do corpo foi a prática de exercícios físicos.

"Depois de quinta, sexta e sábado na cachaça, domingo é dia de treinar! É tempo de tirar a cachaça da carcaça!", escreveu Gusttavo Lima em publicação. Ele mostrou ainda as vitaminas que toma após treinamento.

Em vídeos nos stories, cantor mostrou imagens levantando pesos em diferentes máquinas e deixou um conselho aos fãs."Tem que ter equilíbrio. Você não pode a vida inteira bebendo cachada. Bebe uma vez, duas vezes na semana. O resto você faz dieta, treinar, faz reposição direitinho das vitaminas".

O sertanejo ainda conversou, em vídeo, com o personal trainer que acompanha as atividades físicas dele em casa sobre a importância do consumo de vitaminas.

Cálcio, magnésio, tribulus terrestris, ômega 3, vitaminas E e D são alguns dos comprimidos presentes na rotina de saúde do cantor.

Veja fotos do treino: