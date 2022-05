Gusttavo Lima retorna ao Ceará em evento público de Iguatu no mês de junho

O cantor Gusttavo Lima retorna ao Ceará depois de um longo período sem shows no Estado por conta da pandemia do coronavírus. Ele foi anunciado, neste sábado (14), como atração da sexta edição do "Arraiá do Povo", em Iguatu.

A programação junina do município acontece de 15 a 18 de junho. A data exata do evento do sertanejo ainda não foi revelada.

A relação amorosa de Gusttavo Lima pelo Ceará é antiga. Em 2019, antes do cenário sem eventos por conta do coronavírus, o sertanejo realizou 10 apresentações musicais.

Os shows foram Réveillon do Colosso, Buteco em Fortaleza, "O Embaixador" em Sobral (Clube dos Calçadistas), Fortal 2019, Festejos de Canindé, Embaixador In Cariri (gravação de DVD, Aviões Fantasy Fortaleza, Villa Mix Fortaleza e o lançamento do DVD "O Embaixador In Cariri" no Crato, O 10º show ocorreu no réveillon do Colosso 2020.