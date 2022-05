Gusttavo Lima se declara para Andressa Suita: 'Te amo'

O sertanejo Gusttavo Lima aproveitou o Dia das Mães para deixar uma declaração amorosa nas redes sociais da influenciadora digital Andressa Suita, com quem tem dois filhos. Na postagem feita no Instagram, ele evidencia o quanto ela é uma mãe incrível e a agradece por tudo que faz pela família.

"Feliz dia das Mães, Andressa Suita… Que Deus te proteja sempre, te dê forças pra continuar a sua batalha, obrigado por ser uma mãe tão incrível para os nossos filhos! Quero lhe agradecer por todo bem que nessa vida você já me fez (TE AMO)!", publicou o sertanejo.

Veja publicação:

Além de uma foto dos dois em um momento de lazer, Gusttavo publicou fotos da Andressa com os filhos, Gabriel e Samuel. Em um vídeo, o cantor ainda desejou um feliz dia para todas as mães do Brasil e lembrou da mãe dele, que já faleceu.

"Feliz Dia das Mães a todas as mamães do Brasil. Tudo de bom para vocês, muita saúde. E também para minha mãezinha, dona Sebastiana, que não está mais aqui, mas está no céu e no meu coração", disse.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit