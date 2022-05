Ex-cantor da banda Canários do Reino sofre AVC e passa por cirurgia em Fortaleza

O cantor Demir Neves, 57, ex-vocalista da banda de forró Canários do Reino, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), na terça-feira (3). Ele passou mal, na madrugada, ao lado da companheira. O forrozeiro foi submetido a cirurgia no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), segue internado com quadro clínico estável.

Demir Neves ficou conhecido por interpretações de músicas como "Tão Pedindo Vaneirão" e "No Lume da Fogueira".

Gleicy Neves, 28, esposa do cantor, relatou à coluna que, inicialmente, eles buscaram atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (Upa) do bairro Bom Jardim.



Na unidade hospitalar, eles foram informados que os médicos não conseguiriam ofertar suporte necessário para Demir. De carro, eles seguiram até o HGF.

Atualmente, Demir Neves trabalha em carreira solo. Ele realizava festas particulares e corporativas.