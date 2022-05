Ex-cantora da Desejo de Menina recebe alta após perder força de parte do corpo

Alba Suany, ex-cantora da banda Desejo de Menina, recebeu alta médica, no domingo (8). Ela foi hospitalizada devido a um "quadro de súbita perda de força do lado esquerdo do corpo", na segunda-feira (2). A vocalista foi atendida no Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), em Petrolina (PE).

"Estou saindo. Indo para casa da minha mãe. Ainda vou fazer uns examezinhos, mas graças a Deus estou bem", disse Alba Suany em stories do Instagram.

Assista:

Por fim, ela agradeceu o carinho dos fãs nas redes sociais. "Obrigado por tudo que fizeram, por orações, as mensagens. Deus é maravilhoso, né?".

Atendimento pelo SUS

Inicialmente, Alba Suany foi hospitalizada na cidade de Juazeiro (BA). Na terça-feira (3), ela foi transferida para outra unidade no município de Petrolina.

“Até o presente momento, (05/05/2022) os exames de imagem apontam para uma causa benigna, e um Acidente Isquêmico Transitório (falta de oxigênio no cérebro) não pode ser descartado”, informou a assessoria da cantora na semana passada.

Assista "Rotina":

Ainda em comunicado, a família da cantora ressaltou o bom tratamento que recebeu na unidade hospitalar, credenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Na banda Desejo de Menina, a cantora ficou conhecida por interpretações das músicas "Rotina", "A Força do Amor", "De Corpo, Alma e Coração", entre outras.