Gusttavo Lima publica foto com Andressa Suita e filhos: 'família'

O sertanejo Gusttavo Lima publicou, nesta segunda-feira (25), foto com os filhos ao lado de Andressa Suita no Instagram. Em uma hora, a foto alcançou um milhão de curtidas na rede social. A influenciadora digital respondeu à publicação: "Meus meninos".

A foto foi registrada na festa "Embaixador In Goiânia" e marcou a volta do sertanejo aos shows presenciais na pandemia da Covid-19. Com um palco 360 graus, Gusttavo Lima ainda contou com a participação do pai, Alcino Lima.

Gusttavo Lima e Andressa Suita oficializaram separação assinando os papéis de divórcio em dezembro de 2020. Pais de Gabriel e Samuel, os dois casaram-se em 2015.

No último ano, o casal não conseguiu se esconder sendo flagrado algumas vezes juntos.

Em setembro deste ano, o colunista Leo Dias disse que o sertanejo estava morando em um apartamento em Goiânia. Enquanto isso, Andressa em Alphaville, um condomínio de luxo localizado na capital de Goiás.