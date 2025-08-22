Gustavo Mioto fala sobre unfollow em Ana Castela e garante: 'história bem encerrada'

O cantor Gustavo Mioto afirmou que está pronto para seguir em frente após o término de seu relacionamento com Ana Castela. Durante a festa de João Silva, realizada na última quinta-feira (21), o cantor explicou ao portal Léo Dias o motivo de ter dado unfollow na ex-namorada. Segundo ele, a atitude simboliza o encerramento definitivo do capítulo que viveram juntos.

“Cara, eu acho que tem coisas que não fazem mais parte da minha vida, né? A gente tem que entender isso de que não faz parte, a história virou e tá bem na cara. Então acho que é por isso. Eu acho que é um assunto bem encerrado, tá bem claro”, disse o sertanejo.

Questionado se o tema ainda o incomoda, Mioto garantiu que não: “Não, não incomoda, não. Acho que vida pública é vida pública, a gente tem que estar pronto para responder uma hora ou outra sobre. Entendo a curiosidade da galera”.

O unfollow aconteceu em meio a rumores de um suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe.

Veja também Zoeira Preta Gil será homenageada em novela da Globo; veja como será o episódio Zoeira Cariúcha teria convidado filho de Gugu para estender a noite após festa de João Silva

Enquanto a “boiadeira” ainda segue o ex, Zé Felipe não mantém conexão com Mioto nas redes sociais. Recentemente, um vídeo divulgado por Léo Dias mostrou a cantora pegando carona no jatinho do filho de Leonardo, saindo de Londrina rumo a Buritama (SP), onde os dois dividiram o palco durante um show.

As especulações sobre uma possível relação entre os artistas começaram em junho, quando Ana e Zé foram vistos juntos em Orlando, nos Estados Unidos. Na ocasião, a cantora negou qualquer envolvimento amoroso, e sua mãe também saiu em defesa da filha, criticando os rumores.

Por meio de sua assessoria, Zé Felipe reforçou a mesma versão. Em nota enviada à revista Quem, a equipe explicou que a viagem aos EUA estava ligada ao projeto do cantor em espanhol e que o encontro com Ana Castela foi apenas entre amigos. “Reforçamos que Zé Felipe e Ana Castela são amigos, o que é bastante comum por conviverem no mesmo ambiente da música”, disse o comunicado.