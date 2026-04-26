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Garota VIP reúne 30 mil pessoas em Fortaleza no primeiro evento após retorno de Safadão ao Ceará

Evento aconteceu neste sábado (25).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
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Legenda: Garota VIP reuniu público de cerca de 30 mil pessoas em Fortaleza, onde nasceu o evento.
Foto: Divulgação.

A edição 2026 do Garota VIP Fortaleza marcou um momento simbólico para o anfitrião Wesley Safadão: este foi o primeiro evento da label, desde que o artista voltou a morar no Ceará, em janeiro deste ano.

Com público superior a 30 mil pessoas, o festival ocupou o estacionamento da Arena Castelão neste sábado (25), reforçando a força do projeto na capital cearense.

A noite foi marcada por um line-up dinâmico e diversas participações especiais. Subiram ao palco Silvânia Aquino & Berg Rabelo, Rey Vaqueiro, Natanzinho Lima e o próprio Wesley Safadão. 

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Durante apresentação, o anfitrião recebeu convidados como Amanda Rainha da Farra, Regina Fernandes, além de Rey Vaqueiro, Natanzinho Lima e Zé Vaqueiro, ampliando o repertório e reforçando o caráter colaborativo do festival.

Cantor Nattanzinho Lima com mão no ombro do cantor Wesley Safadão.
Legenda: Wesley Safadão recebeu artistas, como o cantor Nattanzinho Lima.
Foto: Divulgação.

A condução de Wesley Safadão do evento foi até o amanhecer.

Idealizado por Wesley Safadão, o Garota VIP nasceu em Fortaleza e, ao longo de 16 anos, expandiu-se para diversas capitais brasileiras.

A realização foi assinada pela Camarote Shows, responsável pelo gerenciamento de carreiras artísticas e produção de eventos musicais em diferentes regiões do país.