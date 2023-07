Fortal 30 anos terá esquema especial de trânsito e segurança; veja

A 30ª edição do Fortal deve receber mais de 500 mil pessoas em quatro dias de festa. A folia ocorre entre quinta-feira (20) e domingo (23) na Cidade Fortal, no bairro Manoel Dias Branco.

Para garantir a segurança e mobilidade dos foliões, a Operação Fortal conta com apoio das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros e da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Os detalhes foram divulgados em coletiva de imprensa nesta terça-feira (18).

O empresário Ailton Júnior, um dos fundadores e diretores do Fortal, aponta que, apesar de ser uma festa privada, o poder público complementa a organização.

"Não é só a questão da folia, mas a questão da mobilidade, locomoção, tudo que compete a esses órgãos. Então sai do poder privado e entra no poder público e complementa toda essa realização", ressalta.

Ailton lembra que a produção do evento trabalha, desde o ano passado, para que o Fortal 30 anos fique marcado na história, homenageando o início da festa.

Ailton Júnior Diretor do Fortal É um ano que tem muito Axé no Fortal, então a gente tá realmente homenageando quem começou tudo isso, que era uma micareta. E hoje nós somos um festival, contemplando vários estilos musicais. O Fortal mudou, mas ele mudou para melhor

Trânsito

Devido ao grande fluxo de pessoas, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) destacará 100 agentes para monitorar e regular o trânsito no local.

A operação começa às 16h e termina com a dispersão do público, nos quatro dias de folia. A AMC deve otimizar os corredores de acesso, com foco nas vias de chegada e saída do local.

Vias de chegada: Rua Andrade Furtado e Avenida Dr. Aldy Mentor

Rua Andrade Furtado e Avenida Dr. Aldy Mentor Vias de saída: Rua Zuca Accioly e Rua Bento Albuquerque

As quatro vias terão estacionamento proibido para priorizar o embarque e desembarque de pessoas.

"Nossa recomendação é utilizar o transporte coletivo, táxi ou veículo por aplicativo. Quem optar por transporte individual, procure estacionamentos às margens das vias", recomenda Disraelli Brasil, assessor técnico da AMC.

Policiamento

A segurança da Cidade Fortal será reforçada com um efetivo de 734 agentes da Polícia Militar nos quatro dias de festa.

O comandante Luiz Martins, da PM-CE, aponta que a corporação deve destacar duas grandes patrulhas e 11 viaturas em pontos estratégicos no local da festa. Além disso, agentes realizarão sete grandes rotas de monitoramento.

Para prevenção e contenção de possíveis incêndios, o Corpo de Bombeiros destacará 60 agentes.

A Polícia Civil reforçará as equipes do 2º Distrito Policial, da Delegacia da Criança e do Adolescente, e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).