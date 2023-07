Tuca Fernandes volta ao Fortal com sucessos 'Praieiro' e 'Ê Saudade'; assista à entrevista

O baiano Tuca Fernandes, conhecido nacionalmente pela passagem na banda Jammil e Uma Noites, retorna ao Fortal neste ano. Em entrevista à coluna, em Salvador, o cantor relembrou que a primeira saída dele da Bahia foi para cantar em um trio elétrico no Fortal.

"Quando Netinho chamou a gente pra fazer o alternativo dele no Fortal, caramba! Deu uma tremedeira na galera. Foi a primeira vez que a gente saiu da Bahia. A gente fazia muitos shows aqui em Salvador, alguns shows no interior. E palco, sempre palco. A gente nunca tinha saído para tocar num trio", lembrou o cantor Tuca Fernandes.

Assista à entrevista:

Tuca Fernandes recordou que, logo quando recebeu convite para tocar com a banda no Fortal, foi, de imediato, ao estúdio.

Tuca Fernandes Cantor A primeira coisa que a gente fez, eu lembro, foi ligar para o estúdio pra marcar, pra ensaiar mais músicas, né? Pra fazer um repertório maior, porque a gente tinha um show... Tinha um repertório de uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia de show. A gente sabia que o trio elétrico, principalmente no Fortal, ia ser mais de três, quatro horas de show. E no dia foi cinco horas e meia.

Na edição do Fortal 2023, o cantor Tuca Fernandes é atração da Arena 93 no domingo (23).

Veja programação:

Domingo (23/07)

Corredor da Folia

Bell Marques (Siriguella)

Ivete Sangalo (Village)

Durval e convidados (Bloco Brahma)

Camarote Mucuripe

Dennis DJ

João Gomes

Rafa e Pipo

Palco Arena

Tuca Fernandes

Paulinho Calado

DJ Justa

Baiano destaca receptividade de cearenses

Sobre o público do Fortal, o cantor destacou o quanto o cearense foi hospitaleiro com ele em todas as participações na micareta. "Que receptividade que eu tive! Porque a gente era uma banda desconhecida. Ninguém conhecia a gente, entendeu? Mas o carinho do povo cearense, do povo de Fortaleza".

Quanto ao retorno ao Fortal em 2023, Tuca Fernandes comentou com nostalgia. "Caramba, não tinha hora melhor pra gente estar de volta, mostrar toda a minha carreira, né? Se você olhar, de 1994 pra cá, quase 30 anos".

Serviço

Fortal 2023 - 30 anos

Datas: 20 a 23 de julho

Local: Cidade Fortal

Ingressos: Efolia