Fortal 30 anos inicia entrega de abadás nesta terça-feira (18)

A organização do Fortal 30 anos inicia a entrega dos abadás nesta terça-feira (18), a partir das 11h, no Centro de Eventos do Ceará. Para fazer a retirada, basta apresentar o comprovante de compra impresso e documento oficial com foto.

Dos dias 18 a 21 a entrega das peças ocorrerá no Centro Eventos, já nos dias 22 e 23, as entregas serão na Central do Fortal, no shopping RioMar Fortaleza.

Confira a programação das entregas dos abadás do Fortal 2023

BLOCOS VUMBORA, BAGUNÇA E FERVO DA LUD

Terça (18), de 11h às 21h - Letras: A a F

Quarta (19), de 11h às 21h - Letras: G a M

Quinta (20), de 11h às 18h - Letras: N a Z; e procurações, retardatários e cortesias.

BLOCOS SIRIGUELLA, VILLAGE, LARGADINHO, HYPE, VEM COM O GIGANTE E BLOCO BRAHMA

Terça (18), de 11h às 21h - Letras: A a F

Quarta (19), de 11h às 21h - Letras: G a M

Quinta (20), de 11h às 18h - Letras: N a Z

Sexta (21), de 11 às 18h - Procurações, retardatários e cortesias.

CAMAROTE MUCURIPE

Terça (18), de 11h às 21h - Letras: A a F

Quarta (19), de 11h às 21h - Letras: G a M

Quinta (20), de 11h às 18h - Letras: N a Z; e procurações, retardatários e cortesias.

Sexta (21), de 11h às 18h - Procurações, retardatários e cortesias.

Serviço

Fortal 30 anos

Data: 20 a 23 de julho

Local: Cidade Fortal (Av. Aldy Mentor - Bairro Manoel Dias Branco)

Pontos de venda: Site Efolia e Central do Fortal (RioMar Fortaleza, piso L1, próximo à sorveteria San Paolo).