Filho de Zé Vaqueiro recebeu atendimento do Samu durante parada cardíaca e mãe agradece no Instagram

Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, usou o Instagram para agradecer o atendimento de profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) durante um momento de crise do filho Arthur. Na sexta-feira (17), o herdeiro do forrozeiro — diagnosticado com síndrome de Patau — sofreu uma parada cardíaca e precisou ser levado com urgência para um leito de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Arthur estava internado há nove meses em um hospital privado de Fortaleza, desde o dia que nasceu. Na quinta-feira (16), a família do garoto comemorou a primeira saída dele para casa. Segundo Ingra Soares, a parada cardíaca aconteceu após o filho passar 24h fora do hospital.

Legenda: Ingra divulgou imagens do atendimento do Samu Foto: Reprodução/Instagram

No Instagram, a mãe do pequeno Arthur divulgou imagens dos socorristas do Samu durante o atendimento médico do filho. "Quero deixar o meu agradecimento a esses três anjos do Samu, que nos prestaram socorro. Foram rápidos. Fizeram tudo por nós. Muito obrigado".

Ingra Soares também agradeceu a ajuda de uma quarta profissional de saúde: "Eu não consigo explicar o que eu senti hoje. Não consegui pensar em mais nada só em agir para juntas salvar meu filho. Quero agradecer a Drª Morgana que nos ajudou fazendo as manobras. Tudo aconteceu muito rápido".

Veja também João Lima Neto 'Casca de Bala': Thullio Milionário fala origem da expressão, aumento de cachê e mudança para SP João Lima Neto Matheus Fernandes grava feats com MC Daniel, Léo Santana, Matheus e Kauan no 'MF em Sampa'; assista

Trânsito dificultou salvamento de Arthur

Durante saída de casa para o hospital em ambulância, Ingra relatou ter sofrido com a falta de sensibilidade dos motoristas."As pessoas não tem empatia quando tem uma ambulância com o alerta ligado precisando correr contra o tempo".

Em rede social, ela alertou aos seguidores quanto ao respeito pelo trabalho dos profissionais da saúde. "Deixo aqui meu apelo. Por favor, dê espaço para esse grandes profissionais (guerreiros) passarem. Tem uma vida precisando ser socorrida. Hoje foi nosso filho, mas amanhã pode se rum parente de vocês ou até mesmo você!".