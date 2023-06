Ferrugem passa por cirurgia de última hora após sentir dores abdominais

Ferrugem, de 34 anos, passou por cirurgia de emergência após sentir falta de ar e fortes dores no abdômen, na madrugada desta segunda-feira (19). O cantor retirou a vesícula e a hérnia umbilical e passou por uma colescistectomia laparoscópica de urgência.

No Instagram Thais Vasconcellos, mulher de Ferrugem, viu o marido se queixar de dores e ligou para o médico da família. O profissional pediu que o cantor fosse encaminhado para uma unidade de emergência. "Viram que ele tinha muitos cálculos na vesícula e um problema na hérnia. Ele foi operado de emergência", relatou.

Nas redes da esposa Thais Vasconcellos, ele relatou que o procedimento foi um sucesso. Ele ainda aproveitou a oportunidade para agradecer os profissionais de saúde.

"A cirurgia foi um sucesso. Obrigado por me animarem quando eu estava nervoso. Não lembro de nada, só sei que foi bom demais. Quero agradecer a essa mulher maravilhosa que me deu coragem e muita alegria. Estava com muito medo", contou.

Em nota publicada nas redes sociais, o cantor afirmou que os compromissos para os próximos 15 dias serão "remarcardos para um data futura". A assessoria jurídica disse ainda que busca uma solução com os contratantes.