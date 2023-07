Família de produtor morto em acidente com Marília Mendonça processa equipe da artista; entenda

A família do produtor Henrique Bahia entrou na Justiça para pedir o reconhecimento do vínculo empregatício dele com a equipe da sertaneja Marília Mendonça. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo, nesta sexta-feira (14).

O profissional e a cantora sertaneja morreram em acidente aéreo, em 2021, em Piedade de Caratinga (MG).

Na ação, que corre em segredo de justiça, os familiares do produtor pleiteiam direitos trabalhistas, que atuou na equipe de Marília durante três anos.

Embate jurídico

No Instagram, o pai do produtor contou aos seguidores que uma primeira audiência do caso ocorreu no dia 5 de julho.



George Freitas explicou que o reconhecimento do vínculo é importante para que o filho de Henrique, Bernardo Bahia, tenha "algum direito como herdeiro".

"Que a justiça seja feita e que reconheçam o seu vínculo empregatício, em nome do seu legado, do seu profissionalismo, e de tudo que você representou para os que trabalharam e conviveram com você! Você não só trabalhava por um escritório/artista, você vivia 24 horas em função do seu trabalho, você deu seu sangue em tudo que fez! Essa luta será até o fim de todos seus familiares e amigos, meu gordo!", pontuou George Freitas.

O que diz a defesa da família de Marília Mendonça

À Folha de São Paulo, a assessoria de imprensa da artista confirmou a ação trabalhista e a realização da audiência no último dia 7. O processo é movido pelo filho de Henrique Bahia, que é representado pela mãe, por ser menor de idade.



Em comunicado enviado ao jornal paulista, a produtora Sentimento Louco Produções Artísticas e o espólio de Marília Mendonça disseram que buscaram o diálogo e uma solução conciliatória antes de a família do produtor acionar a Justiça.