Fã pergunta quando Simaria irá lançar carreira solo e ela responde: ‘2023’

Na madrugada desta quarta-feira (21), a cantora Simaria respondeu uma série de perguntas de fãs no Twitter. Um deles perguntou quando ela irá fazer uma turnê para lançar oficialmente a carreira solo. Simaria, que não faz shows desde que anunciou o fim da dupla com Simone, respondeu: “Em 2023. Em breve, quando vocês menos esperarem, eu apareço”, escreveu.

Outra seguidora questionou o que a acalma atualmente, e ela disse serem os filhos, Giovanna e Pawel.

“Tem vontade de fazer algo novo, tipo novela ou série?”, perguntou outro fã. Simaria surpreendeu na resposta: “Amo tudo que é novidade”, disse.

Outro seguidor questionou se ela ficou com o cantor João Gomes, e ela negou. “Adoro João, mas ele tem idade para ser meu filho, Brasil”. Em outra resposta, ela confirmou que está solteira. Desde que se separou do ex-marido, Vicente, Simaria é envolvida, no noticiário, em outros relacionamentos amorosos, mas nunca assumiu nenhum.

Com as especulações do BBB 23 circulando nas redes sociais, um fã perguntou se ela iria participar do reality show global. “Não”, respondeu Simaria.

Fim da dupla

No último domingo (19), ao “Fantástico”, Simone falou sobre o fim da dupla com a irmã. Segundo ela, o rompimento foi provocado por diferenças em relação às expectativas de cada uma e teria acontecido de forma natural.

Simone disse que ela e a irmã tomaram a decisão de forma conjunta, depois que cada uma colocou na mesa quais eram os seus planos para o futuro.