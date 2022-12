Wesley Safadão e Thyane abrem álbum de viagem a Orlando

O cantor Wesley Safadão e a esposa, Thyane Dantas, estão em Orlando, nos Estados Unidos, acompanhados da família, os filhos Dom e Ysis, além de Yhudy, fruto do relacionamento do artista com Mileide Mihaile. Na tarde desse domingo (18), o cantor publicou uma foto a caminho dos parques da Disney e contou estar iniciando as “mini férias”.

Nesta segunda (19), Thyane publicou uma série de fotos da viagem, incluindo no parque Hollywood Studios e de uma refeição com personagens como o Mickey.

O casal também se encontrou com Rodrigo Branco hoje, conhecido por levar famosos a Disney. Ele contou que o cantor cearense estava recebendo hoje uma equipe para fazer um churrasco na casa onde eles estão hospedados.

Sempre que tem folga na agenda, Safadão viaja com a família para Orlando. Em 2019, por exemplo, logo após o Carnaval, Wesley embarcou com mais de 40 familiares para curtir férias na cidade americana.