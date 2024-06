Fã de Nattanzinho de 80 anos desmaia de emoção ao conhecer cantor e é amparada

Uma idosa de 80 anos, grande fã de Nattanzinho, desmaiou nos braços do cantor ao encontrá-lo após show realizado no Mossoró Cidade Junina. O caso aconteceu na noite de quinta-feira (6), no Rio Grande do Norte. Nos stories do Instagram, ele mostrou o momento em que a segurou para evitar a queda.

"Essa senhora desmaiou nos meus braços e eu não sabia o que fazer. Tava rindo de nervoso. Coloquei ela no carro para ver se o ar-condicionado ajudava", escreveu.

No vídeo, é possível ver o cantor pedindo para aumentarem a intensidade do ar-condicionado do carro, na esperança de que ela se recuperasse logo. Conforme o g1, a idosa foi amparada por Nattanzinho, que a colocou no carro e aguardou o atendimento médico. O Corpo de Bombeiros foi chamado para auxiliar na ocorrência.

Mantendo a calma e o bom humor, o cantor chega a se dirigir a ela: "Calma aí, mulher, acorde, segure aí! Respire".