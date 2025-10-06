Exames apontam que Hungria não teve intoxicação por metanol, diz ministro
Informação foi confirmada pelo ministro Alexandre Padilha ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles
Exames realizados com amostras de sangue do cantor Hungria, internado na última semana por suspeita de intoxicação por metanol, deram resultado negativo para a substância. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em entrevista ao colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles.
Segundo o ministro, os exames do rapper contaram com o auxílio do centro de referência toxicológica do Sistema Único de Saúde (SUS). Nenhum traço de metanol ou derivados foi encontrado.
"Durante o acompanhamento, já havia sido solicitado um exame para detecção do metanol pela rede privada, mas o Ministério da Saúde ajudou no acesso ao centro de referência de toxicologia do SUS, que fez a detecção mais rápida e destacou a ausência do metanol", destacou Padilha na entrevista ao colunista.
O ministro reforçou que o cantor já foi liberado pela equipe médica. "Não só do metanol, mas também de seus derivados, como o ácido fórmico, que causa agressão ao sistema nervoso central. Mais informações serão fornecidas pela própria equipe médica", completou o titular do Ministério da Saúde.
Alta do hospital em Brasília
O rapper recebeu alta médica nesse domingo (5) e celebrou a saúde após o susto. "Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de celebrar a vida e este dia", escreveu nas redes sociais.
Com a evolução clínica, o cantor agora deve seguir com acompanhamento médico ambulatorial, enquanto outros exames complementares também devem ser realizados até a próxima semana.