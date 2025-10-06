Diário do Nordeste
Exames apontam que Hungria não teve intoxicação por metanol, diz ministro

Informação foi confirmada pelo ministro Alexandre Padilha ao colunista Igor Gadelha, do Metrópoles

Redação producaodiario@svm.com.br
É Hit
Legenda: Hungria foi liberado pela equipe médica e deve continuar com acompanhamento nos próximos dias
Foto: reprodução/Instagram

Exames realizados com amostras de sangue do cantor Hungria, internado na última semana por suspeita de intoxicação por metanol, deram resultado negativo para a substância. A informação foi confirmada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em entrevista ao colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles

Segundo o ministro, os exames do rapper contaram com o auxílio do centro de referência toxicológica do Sistema Único de Saúde (SUS). Nenhum traço de metanol ou derivados foi encontrado.

"Durante o acompanhamento, já havia sido solicitado um exame para detecção do metanol pela rede privada, mas o Ministério da Saúde ajudou no acesso ao centro de referência de toxicologia do SUS, que fez a detecção mais rápida e destacou a ausência do metanol", destacou Padilha na entrevista ao colunista.

O ministro reforçou que o cantor já foi liberado pela equipe médica. "Não só do metanol, mas também de seus derivados, como o ácido fórmico, que causa agressão ao sistema nervoso central. Mais informações serão fornecidas pela própria equipe médica", completou o titular do Ministério da Saúde.

Alta do hospital em Brasília

O rapper recebeu alta médica nesse domingo (5) e celebrou a saúde após o susto. "Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de celebrar a vida e este dia", escreveu nas redes sociais. 

Com a evolução clínica, o cantor agora deve seguir com acompanhamento médico ambulatorial, enquanto outros exames complementares também devem ser realizados até a próxima semana. 

