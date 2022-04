Em programa estadunidense, Anitta diz que faz sexo com todo mundo e brinca: 'com cachorro não'

A cantora Anitta, que recentemente alcançou o 1° lugar mundial do Spotify, virou alvo de críticas de internautas após brincar que faria sexo com cachorro. A declaração foi dada durante entrevista ao programa estadunidense Watch What Happens Live with Andy Cohen, exibido nesse domingo (10).

No entanto, logo após a fala, aos risos, a artista acrescentou que estava brincando: "com cachorro não". Internautas acusaram a cantora de fazer uma piada imprópria.

O caso aconteceu enquanto Anitta falava sobre parceria com Madonna, na canção "Faz Gostoso". Após relatar nervosismo com o contato, citou uma das regras dela compartilhada com a "Rainha do Pop" estadunidense.

"A música estava falando sobre um homem casado, certo? E eu disse pra ela: 'Eu não acho que seja legal, eu nunca ficaria com um homem casado'", relembra.

E continuou: "porque eu literalmente vou... Eu não vou dizer um palavrão aqui mas eu 'F' com todo mundo, literalmente. Eu sou uma pessoa muito livre".

Anitta Artista "Então, eu disse a ela: 'Não, essa é minha regra número 1'. Eu posso F com qualquer um, mulheres, homens, cachorros... Não, estou brincando. Não, com cachorros não".

Reação de internautas

No entanto, apesar de a artista deixar evidente que era uma brincadeira, internautas criticaram a fala. "Não Anitta, brincar que faz sexo com cachorro ou qualquer outro tipo de animal não é engraçado", escreveu um.

"Anitta não passa uma semana sem dar essas erradas, ela é impulsiva e esquece que não está no Brasil, que o povo esquece tudo. O sexo com cachorro é difícil de defender", escreveu outro.

Apesar das críticas, alguns fãs tentaram defendê-la. "A pobre da Anitta foi tentar traduzir o humor dela e soltou aquele negócio constrangedor".