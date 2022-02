Eduardo Costa vira réu por estelionato em caso de negociação ilícita de imóvel

O cantor sertanejo Eduardo Costa se tornou réu na Justiça por estelionato, após o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) aceitar denúncia em caso de negociação com "vantagem ilícita" de imóvel. O cunhado e sócio do artista, Gustavo Caetano Silva, também está envolvido.

Em 2018, investigações descobriram que Costa negociou um imóvel em Capitólio (MG) em troca de uma casa em Belo Horizonte, avaliada em R$ 9 milhões. À época, o cantor disse que o seu imóvel valia até R$ 7 milhões, mas o terreno acabou avaliado em R$ 5,6 milhões.

Como diferença de valores, o artista promete que pagaria com uma lancha, um carro de luxo e uma moto aquática. Durante os trâmites, o casal de BH foi informado, ao tentar registrar o imóvel de Capitólio, que o terreno era alvo de ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF) e também de uma de reintegração de posse.

A defesa de Costa não retornou os contatos da TV Globo nesta quinta-feira (3) até a publicação da matéria no g1 MG. Em 2018, quando prestou depoimento no início do caso, o sertanejo pontuou que não agiu de má-fé, e ainda disse que o casal sabia da situação do terreno permutado.

Justiça

Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Eduardo Costa e o sócio devem apresentar resposta às acusações em 10 dias. A decisão foi publicada nessa segunda-feira (31).

"Preenchidos os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal, não estando inepta a denúncia e presente a justa causa, recebo a denúncia, nos termos do art. 395, do CPP", pontuou o juiz José Xavier Magalhães Brandão.