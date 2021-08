Eduardo Costa acusa ex-jogador de futebol de calote de R$ 10 milhões em compra de mansão

O cantor Eduardo Costa está acusando o ex-jogador de futebol Fábio Júnior Pereira de dar um calote de R$ 10 milhões pela venda de uma mansão em Belo Horizonte. O sertanejo afirma que o contrato não foi cumprido.

"Foi uma negociação iniciada com contrato assinado, e uma das partes não cumpriu com as obrigações e, por isso, foi acionado", relatou Costa ao portal Uol.

O ex-atacante que atuou no Atlético Mineiro e no América Mineiro afirmou que assinou o contrato, mas revisou algumas cláusulas junto aos advogados e comunicou a situação a Eduardo.

"Tive a intenção de comprar o imóvel, assinei o contrato, e depois meus advogados me alertaram que havia algumas cláusulas que não eram boas, e também que o imóvel poderia ter problemas na Justiça", declarou Fábio Júnior.

Desmanche verbal de acordo

Fábio ainda alega que ele e o cantor sertanejo combinaram de desmanchar o contrato informalmente, sem passar pelas vias legais.

"Assinei sem ter noção disso [das cláusulas], e conversamos para ser feito um 'desacordo informal'. Achei que estava tudo bem. Se eu tivesse feito um distrato formal, na Justiça, não estaria passando por isso", relata.

Segundo o Uol, o imóvel de mais de mil metros quadrados localizado na capital mineira, no bairro Bandeirantes, seria vendido por R$ 6 milhões pagos adiantadamente. O restante seria dividido em 36 parcelas de R$ 11 mil.