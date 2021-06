Mariana Polastreli nega traição e diz estar "conhecendo melhor" cantor Eduardo Costa

A empresária e influenciadora Mariana Polastreli disse que está "conhecendo melhor" o cantor Eduardo Costa e negou ter tido uma relação extraconjugal. A declaração foi dada ao colunista Pedro Permuy, do jornal A Gazeta.

"Nós estávamos em um lugar em comum, em Domingos Martins, e eu o conheci só lá. Não tenho motivo para mentir sobre isso. Nós estamos nos conhecendo melhor, sim", disse.

Durante entrevista, ela negou que tenha traído o ex-marido com o sertanejo. A influencer informou manter conversas com Costa há dois anos e que o cantor a ajudou durante o processo de separação.

"Há dois anos, quando eu estava me divorciando, nós conversamos inúmeras vezes. O Eduardo me aconselhava muito. Ele sempre teve empatia comigo. Nós tínhamos algo muito legal de se ver, foi algo diferente e muito respeitoso", disse.

"Até porque eu nunca manifestei nenhum tipo de interesse por ele, então, seguíamos com uma conversa muito boa", explicou. Ela acrescentou que o sertanejo a aconselhava a voltar para a relação anterior se ainda houvesse sentimentos.

Acusações

O ex-marido da influencer, Eduardo Polastreli, a acusou de traição. Ele também disse que ela teria deixado os filhos para ficar com Eduardo Costa. Situação negada por ambos.

“Isso é tudo lenda desse cara… Ela não largou os três filhos. Ela foi caçar um apartamento lá em Vitória e não tinha como levar os filhos. O mais normal é deixar os filhos com o pai”, explicou o sertanejo.

Conforme o colunista Leo Dias, Mariana precisou sair da Belo Horizonte, onde estaria hospedada na casa de Eduardo Costa, para reencontrar os filhos em Vitória, no Espírito Santo, e desmentir as falas do ex.

Ela tem três filhos com o ex-marido.