Eduardo Costa fala sobre suposto affair com mulher casada: "a gente nem ficou direito"

Após movimentar as redes sociais no fim de semana, ao ser apontado com affair sendo uma mulher casada, o cantor Eduardo Costa esclareceu o relacionamento com a empresária e influenciadora Mariana Polastreli. Ao jornal Metrópoles ele falou que os dois são apenas amigos.

“Isso é tudo lenda desse cara… Ela não largou os três filhos, ela foi caçar um apartamento lá em Vitória e não tinha como levar os filhos. O mais normal é deixar os filhos com o pai”, explicou o sertanejo.

De acordo com o cantor, Mariana já estava separada e, além disso, os dois não estão em um relacionamento sério e são apenas amigos. “Não tem nada disso, ela já estava separada do cara há três meses. Só que eles moravam no mesmo ambiente, mas dormindo em quartos separados. Pelo menos, foi isso que a Mariana me falou”.

O marido de Mariana declarou que a empresária saiu de casa informando que iria para a casa da mãe “esfriar” a cabeça e nunca mais voltou. O sertanejo negou as acusações. “O que ele está falando é conversa para boi dormir. Não estamos namorando, estamos nos conhecendo. Fico chateado e preocupado pelos filhos. Ela jamais abandonaria os filhos”, rebateu o artista.