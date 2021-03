Eduardo Costa exibe novo visual no Instagram, é comparado a Chuck e Rafa Kalimann e vira meme

O cantor Eduardo Costa resolveu publicar, na noite dessa quinta-feira (18), uma foto com um visual bem diferente no Instagram. Na postagem, o cantor aparece segurando seu cachorro, usando óculos e ostentando um cabelo longo. “Olha noixxxx aí. Eu e Brutos”, escreveu.

Os seguidores, no entanto, não ficaram muito agradados com a publicação, tendo feito muitas críticas ao look. Em uma delas, o sertanejo foi comparado ao personagem Chuck, conhecido como "boneco assassino".

Legenda: Chuck é um serial killer fictício famoso em filmes e séries de terror. Foto: reprodução/Twitter

Além de Chuck, o cantor foi comparado à influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann e virou meme na internet.

Confira memes

Com a repercussão negativa, o artista apagou a imagem da rede social.