Imagem de Welinton Costa, irmão do cantor Eduardo Costa

É Hit

Casa da mãe de Eduardo Costa é assaltada em BH: 'estou mais aliviado de estar vivo'

O casa aconteceu na manhã desta segunda-feira (27), na Região Metropolitana de Belo Horizonte

Redação 27 de Novembro de 2023
Maria Costa, mãe de Eduardo Costa

Zoeira

Mãe de Eduardo Costa é criticada por seguidores

Maria Costa costuma publicar várias selfies e vídeos em sua rede social, porém tem recebido mensagens negativas

Redação 01 de Setembro de 2023
Mãe de Eduardo Costa é perseguida por homem que diz ser pai do cantor

É Hit

Sara Costa, irmã de Eduardo Costa, falou sobre o assunto no Instagram

Redação 11 de Maio de 2023
cantor eduardo costa

É Hit

Eduardo Costa vira réu por estelionato em caso de negociação ilícita de imóvel

O sertanejo negociou um imóvel em troca de outro, que era alvo de ação civil pública e de reintegração de posse

Redação 03 de Fevereiro de 2022
Montagem de fotos do casal Eduardo Costa e Mariana Polastreli abraçados

É Hit

Eduardo Costa é acusado de não deixar namorada ver os filhos por ciúmes

O ex-marido de Mariana Polastreli denuncia que ela não vai ver os filhos mais velhos desde outubro

Redação 01 de Dezembro de 2021
Eduardo Costa é denunciado pelo MPMG

É Hit

Cantor Eduardo Costa é denunciado por estelionato em negociação de mansão em Minas Gerais

Investigações apontam que o artista negociou um imóvel alvo de ação pública por estar construído em área de preservação ambiental

Redação 30 de Novembro de 2021