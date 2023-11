Casa da mãe de Eduardo Costa é assaltada em BH: 'estou mais aliviado de estar vivo'

A mãe do cantor Eduardo Costa, Maria Raimunda da Costa, teve sua casa arrombada, na manhã desta segunda-feira (27), na cidade de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG). Toda a família estava na casa no momento do roubo. Ninguém se feriu.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG), os bandidos arrombaram o portão da residência e roubaram um carro e uma motocicleta 0 km que eram de Welinton Costa, irmão do cantor que também mora no local. A moto estava sendo rifada.

“Não sei se tô mais triste, ou um pouco aliviado de saber que estou vivo. Sinto que as pessoas que entraram dentro da minha casa entraram com intenção de até tirar minha vida, se fosse preciso, para levar esses bens materiais. Nesse momento não sei se tô mais triste ou se tô aliviado por estar minha mãe, tia e eu vivos. Com a saúde intacta. Psicologicamente estamos extremamente abalados. Mas tô mais aliviado de estar vivo”, disse Welinton em stories, publicado no Instagram.

Eduardo também contou como foi a sensação no momento do crime. “Eu fiquei muito abalado quando entrei no meu quarto e vi tudo bagunçado. Demorou uma fração de segundo pra mim (sic) entender que era roubo, que era assalto. A moto que ficava na sala de casa ali, quando eu olhei, ela não estava e aí eu entendi que se tratava de um roubo”, contou ele em entrevista concedida à TV Globo.