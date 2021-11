Dulce Maria, do RBD, revela que estava trabalhando em música com Marília Mendonça

A cantora Dulce Maria, integrante do grupo RBD, revelou nesta sexta-feira (5) que estava trabalhando em um projeto musical com Marília Mendonça. A mexicana abriu uma live no Instagram para lamentar a morte da brasileira e contou sobre a parceria.

"Estou em choque. Nós tínhamos um projeto musical. Começamos a nos falar em entre julho e agosto e já havíamos gravado as vozes. Eu não a conheci pessoalmente, estou em choque", disse Dulce.

VEJA VÍDEO:

A artista prestou suas condolências à família de Marília e aos fãs do Brasil, país com o qual ela tem uma relação muito próxima, desde a época do RBD.

Marília Mendonça morreu nesta sexta em um acidente de avião no interior de Minas Gerais. Outras quatro pessoas, incluindo seu produtor e seu tio e assessor também morreram.

O piloto e co-piloto da aeronave também faleceram. O veículo caiu sobre uma cachoeira. A perícia ainda não sabe a causa do acidente.