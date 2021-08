Daya Luz transforma Solange Almeida em funkeira em feat com Rebecca

A cantora Daya Luz acaba de lançar "Até o Piso" no YouTube, nesta sexta-feira (6). A produção chama atenção pelas participações das cantoras Solange Almeida, transformada em funkeira, e Rebecca.



“Foi uma experiência incrível gravar com as duas. Minha equipe e eu fizemos o possível para deixá-las à vontade e serem tratadas bem. Foi um dia bem divertido e fiquei feliz com o resultado. Quando enviei o clipe editado para elas, fiquei empolgada em saber que elas curtiram”, explica Daya Luz.

Assista clipe:

A produção traz roteiro com mulheres empoderadas que reafirmam a importância da união e da liberdade feminina, temas que são bastante frequentes nos diversos singles lançados por Daya Luz nos últimos anos.

“Nessa música, o meu desejo inicial foi de ter mulheres fortes que representassem a cara do Brasil e estou muito feliz de ter Solange e Rebecca comigo. Três mulheres de partes diferentes do país, com etnias, gêneros musicais, idades, histórias diferentes, mas que juntas levam uma mensagem de sororidade", ressalta Daya Luz.

Parceiras

Rebecca revela que o feat foi uma oportunidade de trabalho com a amiga. “Já conhecia a Daya Luz, mas ainda não tínhamos feito nada juntas. E veio o convite para participar do single Até o Piso em parceria com a Solange, que também eu sou super fã. O clipe está incrível com muito funk e um trio de mulheres empoderadas”, conta.



A forrozeira Solange Almeida diz ressaltar a mensagem que a faixa traz na narrativa do clipe. “Quando recebi a música me apaixonei de cara porque a letra é uma característica nossa, pluraliza o empoderamento, a volta por cima. Daya e Rebecca têm muito isso e foi o gás para a quarentona aqui perder a timidez e descer a ‘raba’ até ao chão. O clipe ficou lindo, gravaria mais três desse com elas”, diz.

Com cenas gravadas em um campo de futebol, o clipe conta ainda com times formados por mulheres que mostram muito empoderamento, garra e determinação, evidenciando uma mensagem de apoio a seleção brasileira feminina que em breve estará disputando as olimpíadas.DJ Batuta assina a produção musical da faixa e revela que a letra de “Até o Piso” nasceu de uma parceria mais do que especial.