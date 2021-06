Solange Almeida grava versão de 'Total Eclipse of the Heart' com Lauana Prado

Conhecida por trazer hits internacionais para o som sanfona, a cantora Solange Almeida lançará, no dia 9 de julho, uma nova versão musical. Em entrevista exclusiva, no "São João de Todos", a forrozeira revelou parceria com Lauana Prado na interpretação de "Total Eclipse of the Heart".

A composição foi lançada no início de 1983 no Reino Unido e foi o primeiro hit da carreira da cantora Bonnie Tyler. A banda australiana Air Supply chegou fazer fez uma regravação na época.



"Nós gravamos em São Paulo, no Palácio dos Cedros um lugar lindo. Todas nós vestidas como rainhas. Vai ser um clipe lindo e uma música apaixonante", revelou Solange Almeida.

No Brasil, a música em inglês fez bastante sucesso e também fez parte da trilha sonora da novela "Pão Pão, Beijo Beijo", exibida pela Rede Globo em 1983. A letra foi tema da personagem "Mariana" interpretada por Tânia Loureiro.

Desde o início da carreira, Solange Almeida grava versões de sucessos internacionais em forró. A canção "Set Fire To The Rain" virou "Aqui se faz, aqui se paga" na voz da forrozeira. "Umbrella" de Rihanna ganhou a letra "Se Não Valorizar". A canção "Torn", famosa nos anos 1990, fez sucesso como "Blá, Blá, Blá".

Escute versões: