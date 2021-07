Solange Almeida faz entrega de vestido de noiva para fã que pediu emprestado em rede social

A cantora Solange Almeida, 46, recebeu o pedido de empréstimo do vestido de noiva de uma fã durante um bate-papo com seguidores do Instagram no início de junho deste ano. Ela, de imediato, aceitou ceder a peça para ajudar a pessoa para realizar o sonho de subir ao altar. Nesta sexta-feira (30), a forrozeira publicou foto em entrega do look.

Em fotos na rede social, a cantora também falou da história da fã. "E tudo começou com uma caixinha de perguntas. A Naille Vidal, viúva há 12 anos, encontrou um novo amor. Eles ficaram noivos no dia em que coloquei a caixinha de pergunta, e foi quando ela resolveu me mandar uma mensagem perguntando se eu emprestava o meu vestido de casamento com Monilton Moura. A procurei e disse que lhe daria o vestido porque queria compartilhar a minha felicidade com ela".

Naille Vidal agradeceu Solange Almeida com postagens. "Que dia! Que simplicidade. Muita emoção e felicidade. Recebendo o tão esperado vestido de Solange Almeida. Que mulher!".

Casamento de Solange Almeida

Legenda: Casamento de Solange Almeida e empresário Monilton Moura aconteceu no final de 2020 Foto: Reprodução/Instagram

A forrozeira Solange Almeida revelou vídeo do casamento com o empresário cearense Monilton Moura, em junho deste ano. A celebração aconteceu no fim de 2020. O casal namorava havia cinco meses.

Antes do casório com Monilton, a cantora foi casada por três anos com Leandro Andriani, 39.