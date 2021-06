Solange Almeida revela imagens do casamento com o empresário Monilton Moura; assista

A forrozeira Solange Almeida revelou vídeo nas redes sociais do casamento com o empresário cearense Monilton Moura. A celebração aconteceu no fim de 2020. O casal namorava havia cinco meses.

"E quem diria que a gente fosse voltar um dia e casar? Pois é! Quando é para ser, não há nada que possa impedir. Deus nos daria essa segunda chance e hoje estamos aqui comemorando mais um dia dos namorados juntos. Sou grata a Deus por isso. Reencontrar você foi a melhor coisa que me aconteceu! Que Deus nos blinde de tudo que não for pra somar a nós", escreveu Solange Almeida com vídeo.



Assista:



O empresário Monilton Moura também falou sobre o casório no Instagram. "O seu amor é a minha maior força ! Obrigado por estar sempre ao meu lado e por ser essa esposa dedicada e amorosa. Te amo", escreveu.



Antes do casório com Monilton, a cantora foi casada por três anos com Leandro Andriani, 39.