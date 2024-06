Cristiano, da dupla com Zé Neto, tem alta de hospital após cirurgia de urgência

O cantor Cristiano, de 36 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta terça-feira (11) e já está em casa, em São José do Rio Preto (SP). O sertanejo, que faz parte da dupla com Zé Neto, passou por uma cirurgia de retirada de vesícula biliar, após sentir fortes dores abdominais no último domingo (9).

No início da tarde desta terça (11), a esposa do cantor, Paula Vaccari, publicou uma foto no Instagram de Cristiano com os filhos. A legenda dizia: "Em casa, sendo bem cuidado pelas preciosidades. Obrigada Jesus."

Legenda: Paula Vaccari, esposa de Cristiano, compartilhou uma foto do cantor em seu perfil no Instagram Foto: Reprodução/Instagram

A assessoria de imprensa afirmou, em um comunicado, que o artista passou mal depois de uma apresentação no Arraial Estrelado, em São Paulo, no domingo (9). Logo em seguida ele precisou passar pelo procedimento no hospital Albert Einstein. O procedimento não teve nenhum tipo de intercorrência.

"O cantor iniciou com quadro de intensa dor abdominal e se dirigiu para o Hospital Israelita Albert Einstein, onde realizou exames, sendo indicada a cirurgia para tratamento em caráter de urgência", informaram.

A assessoria ainda reforçou, em nota, que Zé Neto irá cumprir a agenda de shows sozinho, até o retorno do parceiro aos palcos.