Criança ganha festa de aniversário com tema Nattan: 'ele quer mudar até de nome', diz mãe

Lucas Sampaio, um garoto cearense de quatro anos — morador de Juazeiro do Norte (CE) —, fez um pedido inusitado para mãe de tema para o aniversário. Diferente da maioria das crianças que querem festas de super-heróis ou desenhos animados, o menino pediu uma comemoração com foco no cantor Nattan.

Valéria Sampaio, mãe do garoto, explicou que as músicas do cearense fazem parte da rotina do menino. Ele amanhece cantando "Americana na Vaquejada", por exemplo. Segundo ela, Lucas até pediu para ter o nome do cantor.

"Ele chegou outro dia pra mim e disse: 'Mãe, meu nome é Nattan'. Eu disse que não poderia ser assim. Na tarefa escolar, ele faz a gente colocar o nome do cantor para ele cobrir no cabeçalho", comentou rindo a mãe.

Além disso, a mãe do garoto conta que ele quer deixar o cabelo crescer para ficar igual ao do ídolo.

Bolo e adereços com rosto de Nattan

Legenda: Bolo e lembrancinhas ganharam rosto de Nattan Foto: Reprodução/Instagram

Valéria Sampaio tomou um susto com o tema de aniversário escolhido pelo filho. Ocupada com a rotina de enfermeira, aulas do curso de Medicina e um pequeno comércio, ela se desdobrou para fazer o evento.

"Encomendei decoração toda personalizada, o bolo com Nattan, as lembrancinhas com o Nattan, os instrumentos musicais do show", lembrou a mãe do garoto.

A festa do menino ganhou cores e artes que lembra a festa "Desmanttelo", projeto do cantor cearense que conta com agenda em diferentes regiões do Nordeste.

As fotos aniversário do garoto chegaram em Nattan. Ele compartilhou uma das imagens e comentou: "Oh gente! Que coisa mais linda!".