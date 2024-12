Compositor da música 'Casca de Bala' processa Thúllio Milionário por direitos autorais

O compositor Flávio Pizada Quente, criador da música 'Casca de Bala', entrou com processo contra o cantor Thullio Milionário, intérprete do sucesso, pelos direitos autorais da produção. A informação foi divulgada pela colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, que confirmou a tramitação do processo na 13ª Vara Cível da Comarca de Natal (RN).

Segundo a publicação de Mariana Morais, Flávio Nunes, o Pizada Quente, procurou Thulio em janeiro deste ano para apresentar a composição. Na ocasião, Thullio Milionário solicitou uma "liberação simples" da música, sob a justificativa de que não a utilizaria como faixa de trabalho.

Com o acordo inicial feito, Thullio pagou R$ 3,5 mil e afirmou que, caso a letra fizesse sucesso, um valor a mais seria pago.

Agora, Flávio aponta que Thullio pediu a liberação simples apenas para investir um valor menor na letra. O compositor aponta que o valor para exclusividade da música era de R$ 12 mil.

Ainda de acordo com a colunista, Flávio chegou a procurar o cantor após o sucesso, mas foi informado de que o pagamento devido já havia sido realizado. Um contrato de cessão de direitos foi emitido e assinado por Flávio, que acabou cedendo 100% dos direitos pelo baixo valor negociado.

A defesa do compositor alega, no entanto, que ele assinou o contrato sem ler. Um dos motivos para a falta de leitura seria a amizade que mantinha com Thullio Milionário.

O contrato, inclusive, teria proibido que Thullio falasse de 'Casca de Bala' publicamente. A defesa do compositor alega que Flávio chegou a ser bloqueado por Thullio nas redes sociais.

Outro problema ocorreu após o lançamento de uma versão da música em parceria entre Thullio e Dennis DJ. Segundo a defesa do cantor, Flávio foi incluído como compositor nos créditos. No entanto, Thullio foi registrado como o autor.