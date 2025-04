Compadre Washington tem pico de pressão e não participa de programa da Globo

O grupo É o Tchan participou nesta sexta-feira (4) do “Encontro”, na Globo, mas sem a presença de Compadre Washington. Beto Jamaica, integrante da banda, explicou ao vivo que o cantor teve um problema de saúde antes de entrar no estúdio.

“Ele veio para São Paulo, mas se sentiu um pouco mal. A pressão subiu um pouco. Achamos melhor ele ficar descansando”, disse. “Ele mandou um abraço para você, um abraço enorme! Mandou um abraço para a plateia também e está lá ouvindo a gente”, acrescentou Beto Jamaica, em conversa com a apresentadora Patrícia Poeta.

Concurso

Em seguida, Patrícia recebeu Sheila Mello, uma das dançarinas do É o Tchan, que relembrou o concurso de Loira do Tchan pra entrar na banda. Sheila competiu com outras três mil jovens e revelou o nervosismo que sentiu durante a competição.

“Vocês não têm noção do que eu fiz quando acabou o programa. Eu saí correndo para o banheiro e me escondi. Eu falei: 'Meu Deus, e agora o que é que eu faço? Eu sou a Loira do Tchan'. Aí eu pedi para chamar a Carvalho e falei: 'eu não sei ser a Loira do Tchan, o que eu faço?'. Foi caindo a ficha de repente. Apesar do concurso ter durado quatro meses, foi muito rápido para a minha história. Aí bateu a consciência".